Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes Rodriguez'i beklerken...

Lisans Kurulu'nun zor bir görev üstlendiğini anlatan Koç, "Onlar da mevcut talimatnamenin yanlışlar olduğunu bilmelerine rağmen yorum yapamıyor. Talimatnameyi olduğu gibi değerlendirmek durumundalar. Ancak bizim yaptığımız başvuruların uluslararası muhasebe kurallarına göre kabul edilememesi için hiç bir neden yok. İki ayrı bankayla ve münferit yaptığımız anlaşmalar var. Dolayısıyla acilen tahkime gideceğiz. Son durağımız tahkim ama gözün üzerinde kaş var intibasını görüyoruz. Niye bu kadar güçlükle yaklaşıyorlar, anlamakta zorlanıyoruz. Başvurumuz kabul edilseydi, bugün 40-50 milyon liralık bir harcama limitimiz olacaktı. Kesinlikle bize göre kabul edilmesi gereken kısım kabul edilmedi. Rakamımız arttı ama ne hikmetse daha önceki haklar tekrar hesaplanarak oradan düşürmeye gidildi. Anlayamıyoruz ve anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.