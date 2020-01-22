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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Ligin ikinci yarısında perdeyi Gaziantep FK maçıyla açan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı başardı. Bu seriyi sürdürmek ve lig maratonunun sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, şu ana dek Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak transferin tamamlanmasına rağmen halen lisansı çıkarılamayan Falette son oynanan Kayserispor mücadelesini tribünden takip etmişti. Harcama limiti konusuyla başı dertte olan sarı-lacivertliler yeni transferin lisansını bu sorunun aşılması durumunda çıkarmayı planlıyordu. Falette için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... fotomac.com.tr
22 Ocak 2020 Çarşamba 10:40
Güncelleme: 22.01.2020 10:43
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Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayan Fenerbahçe, rakibini 2-0'la geçerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.
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Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlayan. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartma gayretinde.
27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, sol bek ve kanat-forvet oynayan bir isim alarak transferi noktalamayı planlıyor.
Yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle yol ayrımına gidecek olan Fenerbahçe'de Moses, Zajc ve Rami'nin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda Harun, Mehmet Ekici ve Murat Sağlam da gönderilecekler kervanına katıldı.