Ligin ikinci yarısında perdeyi Gaziantep FK maçıyla açan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı başardı. Bu seriyi sürdürmek ve lig maratonunun sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, şu ana dek Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak transferin tamamlanmasına rağmen halen lisansı çıkarılamayan Falette son oynanan Kayserispor mücadelesini tribünden takip etmişti. Harcama limiti konusuyla başı dertte olan sarı-lacivertliler yeni transferin lisansını bu sorunun aşılması durumunda çıkarmayı planlıyordu. Falette için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... fotomac.com.tr