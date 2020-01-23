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23 Ocak 2020, Perşembe
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'ndan kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!

 'nin harcama limiti kararını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi.

'nin harcama limiti kararını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi.

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 18:58
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