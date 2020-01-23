Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı!
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin harcama limiti kararını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi.
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin harcama limiti kararını açıkladı. Kurul, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi.
TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 18:58
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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