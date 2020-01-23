PFDK Vedat Muriç kararını açıkladı!
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç, Gaziantep maçında gördüğü ikinci sarı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK konuyu inceledi ve herhangi bir yaptırıma gerek görmedi. Vedat Muriç, Başakşehir maçında sahadaki yerini alabilecek.
Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan Vedat Muriç'e ceza çıkmadı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK. deplasmanına çıktığı maçta Vedat Muriç, mücadelenin 90+5. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kosovalı futbolcunun gördüğü ikinci sarı kart gündem olmuş ve Disiplin Talimatnamesi'nin 37. maddesi uyarınca ''bilinçli kart görme'' nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilmişti. Konuyu inceleyen PFDK, oyçokluğuyla disiplin ihlali unsurlarının oluşmadığını belirtti ve herhangi bir ceza vermedi.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu, hafta sonundaki Medipol Başakşehir maçında sahadaki yerini alabilecek.
PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;
FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VEDAT MURIÇ hakkında, bilinçli kart görmesinden dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir.
- 23.01.2020
- Güncelleme: 23.01.2020 18:49
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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