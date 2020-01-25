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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Seçmeler gerçekleşti

Seçmeler gerçekleşti

yapıldı. Dereğazı 'nde cuma günü gerçekleştirilen seçmelere 200 kız ve erkek voleybolcu adayının katıldığı bildirildi. Başarılı olan minikler altyapıya dahil edilecek.

Fenerbahçe Voleybol Altyapı Seçmeleri yapıldı. Dereğazı 'nde cuma günü gerçekleştirilen seçmelere 200 kız ve erkek voleybolcu adayının katıldığı bildirildi. Başarılı olan minikler altyapıya dahil edilecek.

  1. 25.1.2020
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