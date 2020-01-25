Seçmeler gerçekleşti
Fenerbahçe Voleybol Altyapı Seçmeleri yapıldı. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde cuma günü gerçekleştirilen seçmelere 200 kız ve erkek voleybolcu adayının katıldığı bildirildi. Başarılı olan minikler altyapıya dahil edilecek.
Fenerbahçe Voleybol Altyapı Seçmeleri yapıldı. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde cuma günü gerçekleştirilen seçmelere 200 kız ve erkek voleybolcu adayının katıldığı bildirildi. Başarılı olan minikler altyapıya dahil edilecek.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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