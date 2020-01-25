Seçmeler gerçekleşti

Fenerbahçe Voleybol Altyapı Seçmeleri yapıldı. Dereğazı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde cuma günü gerçekleştirilen seçmelere 200 kız ve erkek voleybolcu adayının katıldığı bildirildi. Başarılı olan minikler altyapıya dahil edilecek.