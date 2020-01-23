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23 Ocak 2020, Perşembe
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resmen Inter'de!

Victor Moses resmen Inter'de!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, geçtiğimiz saatlerde ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 'ı renklerine bağladığını duyurdu.

, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu 'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bu gelişmenin hemen ardından Italya Serie A ekiplerinden Inter, Moses'ı renklerine bağladığını duyurdu.

29 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan İtalyan ekibinin elinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN MOSES'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü, Victor Moses'a bir teşekkür mesajı yayınladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncumuz Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

VICTOR MOSES: BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Victor Moses, "Conte ile yeniden çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Conte bana projesini anlatmıştı. Bunun bir parçası olacağım için çok mutluyum. Inter'e her şeyimi vereceğim. Takımda çok sayıda kaliteli futbolcu var." diye konuştu.

Biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Victor Moses, "Güzel bir şehire geldim. Şimdiye kadar gördüklerim beni etkiledi. Burada keyif alacağımdan eminim. Taraftarlara ise şunu söyleyebilirim, biraz zamana ihtiyacım olacak. Bu süreçte elimden geldiğince Inter'in kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 18:57
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