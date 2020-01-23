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Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri sebebiyle transfer yapmakta güçlük çekiyor. Sarı-lacivertli takım Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmaya imza atmamış ve harcama limitlerinin gerçekten uzak olduğunu belirterek, limit arttırımı talebinde bulunmuştu. TFF, yaptığı açıklamasında Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı kısmen haklı buldu 16.000.000 TL'lik bir limit arttırımı yaptı. Peki, Victor Moses'ın takımdan ayrılmasıyla maaş yükünde de hafifleme yaşayacak olan Fenerbahçe'yi bu gelişmeler nasıl etkiledi? Sarı-lacivertli takım transfer yapacak mı? TFF'den Fenerbahçe'ye nasıl bir yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...
23 Ocak 2020 Perşembe 21:11
Ara transfer döneminde takıma katılacak takviyeler için bir yandan hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'yla mekik dokuyor. Federasyonun belirlediği harcama limitlerine göre transfer imkanı kalmayan Fenerbahçe'de kurmaylar, Tahkim Kurulu'nda başvurmuş ve limitlerde iyileştirme talep etmişti.
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Rodriguez'i teknik direktör Ersun Yanal'ın istediğini söyleyen Ali Koç, ''"Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar. Yeni transfer Falette için Ali Koç "Lisansı çıkmadığı için şu an oynayamayacak. Beklentimiz böyle olmayacağı yönündeydi.
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