Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri sebebiyle transfer yapmakta güçlük çekiyor. Sarı-lacivertli takım Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmaya imza atmamış ve harcama limitlerinin gerçekten uzak olduğunu belirterek, limit arttırımı talebinde bulunmuştu. TFF, yaptığı açıklamasında Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı kısmen haklı buldu 16.000.000 TL'lik bir limit arttırımı yaptı. Peki, Victor Moses'ın takımdan ayrılmasıyla maaş yükünde de hafifleme yaşayacak olan Fenerbahçe'yi bu gelişmeler nasıl etkiledi? Sarı-lacivertli takım transfer yapacak mı? TFF'den Fenerbahçe'ye nasıl bir yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...

23 Ocak 2020 Perşembe 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





