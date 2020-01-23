Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri sebebiyle transfer yapmakta güçlük çekiyor. Sarı-lacivertli takım Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmaya imza atmamış ve harcama limitlerinin gerçekten uzak olduğunu belirterek, limit arttırımı talebinde bulunmuştu. TFF, yaptığı açıklamasında Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı kısmen haklı buldu 16.000.000 TL'lik bir limit arttırımı yaptı. Peki, Victor Moses'ın takımdan ayrılmasıyla maaş yükünde de hafifleme yaşayacak olan Fenerbahçe'yi bu gelişmeler nasıl etkiledi? Sarı-lacivertli takım transfer yapacak mı? TFF'den Fenerbahçe'ye nasıl bir yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...
23 Ocak 2020 Perşembe 21:11
Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı
Ara transfer döneminde takıma katılacak takviyeler için bir yandan hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'yla mekik dokuyor. Federasyonun belirlediği harcama limitlerine göre transfer imkanı kalmayan Fenerbahçe'de kurmaylar, Tahkim Kurulu'nda başvurmuş ve limitlerde iyileştirme talep etmişti.
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Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği güncel harcama limitleri açıklandı. Tahkim Kurulu'nun kararına göre, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu başvuru kısmen kabul edildi ve sarı-lacivertli kulüpte 16.000.000 TL'lik bir limit arttırımı yapıldı.

Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı
Transferde ilk adımı savunma bölgesine atan Kanarya, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-lacivertliler, harcama limitleri sebebiyle Gineli stopere lisans çıkaramadı ve Falette, kupadaki Kayserispor maçını tribünden izledi.
Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı
Sol bek transferinde Ricardo Rodriguez'le büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de harcama limiti konusunda yaşanan sıkıntı yönetimin elini kolunu bağlamış ve başkan Ali Koç, konuyla ilgili serzenişlerini dile getirmişti.
Fenerbahçe transfer yapabilecek mi? İşte cevabı
Rodriguez'i teknik direktör Ersun Yanal'ın istediğini söyleyen Ali Koç, ''"Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. Buna da izin vermiyorlar. Yeni transfer Falette için Ali Koç "Lisansı çıkmadığı için şu an oynayamayacak. Beklentimiz böyle olmayacağı yönündeydi.
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