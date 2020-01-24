Betis Kruse'yi istedi!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Kruse'nin satışına çok sıcak bakılmıyor. Ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi. Kruse bu sezon sarılacivertli formayı giydiği 13 lig maçında 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.