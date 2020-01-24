Betis Kruse'yi istedi!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse'ye Real Betis talip oldu. İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Leverkusen ve Leicester ile de adı anılan golcü oyuncu için Betis'in devreye girerek transfer konusunda girişimlere başladığını yazdı.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Kruse'nin satışına çok sıcak bakılmıyor. Ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi durumunda değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi. Kruse bu sezon sarılacivertli formayı giydiği 13 lig maçında 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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