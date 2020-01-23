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Fenerbahçe'ye Serie A'dan iki yıldız! Bu isimleri daha önce duymadınız!
Lige iyi bir başlangıç yaparak perdeyi galibiyetle açan Fenerbahçe transfer sezonunun tamamlanması öncesinde kadroda eksiklerini tamamlamak için girişimlerini sürdürüyor. Harcama limiti nedeniyle şu ana dek yalnızca 1 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler bu problemi aşmasının ardından bombaları arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler için birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez gündeme gelen isimler ise İtalya Serie A'dan... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
23 Ocak 2020 Perşembe 13:28
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Süper Lig'in 18. haftasına Gaziantep FK maçıyla başlayan Fenerbahçe, rakibini 2-0'la geçerek sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı. Bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaların sürdüren sarı-lacivertlilerde harcama limitinin aşılmasından dolayı şu an için takviye yapılamıyor.
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Harcama limitinde 142 milyon TL eksiye düştüğü için transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.
Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlayan. Fenerbahçe, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Falette'in lisansını çıkartma gayretinde.
27 yaşındaki oyuncunun lisansının çıkartılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için somut adımlar atmaya başlayacak olan sarı-lacivertliler, eksik mevkilere yapılacak bir kaç nokta isimle transferi noktalamayı planlıyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerin gündemine flaş iki isim geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...