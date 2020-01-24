Inter'li Moses!

Inter'e transfer olan Victor Moses, yeni takımının formasını giydi. Fenerbahçe de Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yeni takımı ile yemek yiyen Moses, F.Bahçe kariyeriyle ilgili, "Türkiye'de, F.Bahçe'de futbol oynamak zor. Antrenörünüze olduğu kadar tribünlere karşı da bir sorumluluğunuz var. Sanırım ben o aradaki köprüyü kuramadım. Ersun Yanal, ne istediğini bilen ve elde etmek için canımızı çıkaran bir koç" dedi.