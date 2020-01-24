Inter'li Moses!
Inter'e transfer olan Victor Moses, yeni takımının formasını giydi. Fenerbahçe de Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yeni takımı ile yemek yiyen Moses, F.Bahçe kariyeriyle ilgili, "Türkiye'de, F.Bahçe'de futbol oynamak zor. Antrenörünüze olduğu kadar tribünlere karşı da bir sorumluluğunuz var. Sanırım ben o aradaki köprüyü kuramadım. Ersun Yanal, ne istediğini bilen ve elde etmek için canımızı çıkaran bir koç" dedi.
Inter'e transfer olan Victor Moses, yeni takımının formasını giydi. Fenerbahçe de Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yeni takımı ile yemek yiyen Moses, F.Bahçe kariyeriyle ilgili, "Türkiye'de, F.Bahçe'de futbol oynamak zor. Antrenörünüze olduğu kadar tribünlere karşı da bir sorumluluğunuz var. Sanırım ben o aradaki köprüyü kuramadım. Ersun Yanal, ne istediğini bilen ve elde etmek için canımızı çıkaran bir koç" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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