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24 Ocak 2020, Cuma
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Inter'li Moses!

Inter'li Moses!

Inter'e olan , yeni takımının formasını giydi. de Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yeni takımı ile yemek yiyen Moses, F.Bahçe kariyeriyle ilgili, "'de, F.Bahçe'de oynamak zor. Antrenörünüze olduğu kadar tribünlere karşı da bir sorumluluğunuz var. Sanırım ben o aradaki köprüyü kuramadım. , ne istediğini bilen ve elde etmek için canımızı çıkaran bir koç" dedi.

Inter'e olan , yeni takımının formasını giydi. de Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yeni takımı ile yemek yiyen Moses, F.Bahçe kariyeriyle ilgili, "'de, F.Bahçe'de oynamak zor. Antrenörünüze olduğu kadar tribünlere karşı da bir sorumluluğunuz var. Sanırım ben o aradaki köprüyü kuramadım. , ne istediğini bilen ve elde etmek için canımızı çıkaran bir koç" dedi.

  1. 24.1.2020
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