Fenerbahçe'de Muriç'e ceza çıkmadı!
Kanarya'ya Vedat Muriç konusunda ise PFDK'dan iyi haber geldi. Gaziantep lig maçında bilinçli kart görmekten dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen golcü için 'isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından' ceza tayinine gerek olmadığı açıklandı.
Kanarya'ya Vedat Muriç konusunda ise PFDK'dan iyi haber geldi. Gaziantep lig maçında bilinçli kart görmekten dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen golcü için 'isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından' ceza tayinine gerek olmadığı açıklandı. Karar oy çokluğu ile verildi. Cezasını kupada çeken Muriç, Başakşehir maçında formasını giyebilecek.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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