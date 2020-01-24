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24 Ocak 2020, Cuma
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'de Muriç'e ceza çıkmadı!

Fenerbahçe'de Muriç'e ceza çıkmadı!

Kanarya'ya konusunda ise 'dan geldi. lig maçında bilinçli kart görmekten dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen golcü için 'isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından' ceza tayinine gerek olmadığı açıklandı.

Kanarya'ya konusunda ise 'dan geldi. lig maçında bilinçli kart görmekten dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen golcü için 'isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından' ceza tayinine gerek olmadığı açıklandı. Karar oy çokluğu ile verildi. Cezasını kupada çeken Muriç, maçında formasını giyebilecek.

  1. 24.1.2020
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