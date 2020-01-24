Fenerbahçe'de Muriç'e ceza çıkmadı!

Kanarya'ya Vedat Muriç konusunda ise PFDK'dan iyi haber geldi. Gaziantep lig maçında bilinçli kart görmekten dolayı tedbirli olarak kurula sevk edilen golcü için 'isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından' ceza tayinine gerek olmadığı açıklandı. Karar oy çokluğu ile verildi. Cezasını kupada çeken Muriç, Başakşehir maçında formasını giyebilecek.