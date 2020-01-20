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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Dışarda artık böyle!

Dışarda artık böyle!

 maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu.

maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu. 'ın ilk 11'de Rodrigues yerine Tolga'yı tercih etmesi de, "Deplasmanlarda artık tek amaç 3 puan. Defans sağlam tutulup, 1-2 golle skora gidilecek" diye yorumlandı.

  1. 20.1.2020
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