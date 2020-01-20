Dışarda artık böyle!

Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu. Ersun Yanal'ın ilk 11'de Rodrigues yerine Tolga'yı tercih etmesi de, "Deplasmanlarda artık tek amaç 3 puan. Defans sağlam tutulup, 1-2 golle skora gidilecek" diye yorumlandı.