Dışarda artık böyle!
Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu.
Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu. Ersun Yanal'ın ilk 11'de Rodrigues yerine Tolga'yı tercih etmesi de, "Deplasmanlarda artık tek amaç 3 puan. Defans sağlam tutulup, 1-2 golle skora gidilecek" diye yorumlandı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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