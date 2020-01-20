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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’a Knoop etkisi

Altay’a Knoop etkisi

'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden , galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi.

'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden , galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi. Yaptığı 3 kurtarışla öne çıkan genç kaleci, oyunu hızlı başlatması ve garanti paslarıyla dikkat çekti. Altay'ın gelişiminde yeni kaleci antrenörü Marco Knoop'un antrenmanlarının da büyük payı olduğu belirtildi.

  1. 20.1.2020
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