Altay’a Knoop etkisi
Fenerbahçe'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden Altay, Gaziantepspor galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi.
Fenerbahçe'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden Altay, Gaziantepspor galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi. Yaptığı 3 kurtarışla öne çıkan genç kaleci, oyunu hızlı başlatması ve garanti paslarıyla dikkat çekti. Altay'ın gelişiminde yeni kaleci antrenörü Marco Knoop'un antrenmanlarının da büyük payı olduğu belirtildi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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