Altay’a Knoop etkisi

Fenerbahçe'nin bu sezonki vazgeçilmezlerinden Altay, Gaziantepspor galibiyetinde kilit rol oynayan isimlerdendi. Yaptığı 3 kurtarışla öne çıkan genç kaleci, oyunu hızlı başlatması ve garanti paslarıyla dikkat çekti. Altay'ın gelişiminde yeni kaleci antrenörü Marco Knoop'un antrenmanlarının da büyük payı olduğu belirtildi.