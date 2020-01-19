Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Moses ile her an yollar ayrılabilir.

İtalyan basınından konuya ilişkin sürpriz bir iddia geldi... Transfer haberleri vermesiyle tanınan ünlü gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Inter'in, bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için görüşmelere başladığını duyurdu. Hatta, İngiliz ekibinin Inter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonulu kiralama teklifine de 'evet' dediği iddia edildi.

İtalyan temsilcisinin, Nijeryalı oyuncunun sağlık raporlarını beklediği ifade edilirken, testlerin sorunsuz çıkması durumunda resmi imzaların atılacağı ve oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımla olan kiralık kontratı haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki Moses bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



