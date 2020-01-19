Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Görüşmeler başladı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti kararının ardından anlaşma sağladığı sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katamayan Fenerbahçe'ye sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sıcak gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Moses ile her an yollar ayrılabilir.
İtalyan basınından konuya ilişkin sürpriz bir iddia geldi... Transfer haberleri vermesiyle tanınan ünlü gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Inter'in, bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için görüşmelere başladığını duyurdu. Hatta, İngiliz ekibinin Inter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonulu kiralama teklifine de 'evet' dediği iddia edildi.
İtalyan temsilcisinin, Nijeryalı oyuncunun sağlık raporlarını beklediği ifade edilirken, testlerin sorunsuz çıkması durumunda resmi imzaların atılacağı ve oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımla olan kiralık kontratı haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki Moses bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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