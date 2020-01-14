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14 Ocak 2020, Salı
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‘Ordinaryüs’ Lefter anıldı

‘Ordinaryüs’ Lefter anıldı

'nin unutulmaz ismi Lefter Küçükandonyadıs, ölümünün 8. yılında 'daki mezarı başında anıldı.

'nin unutulmaz ismi Lefter Küçükandonyadıs, ölümünün 8. yılında 'daki mezarı başında anıldı. Yönetim, resmi siteden, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk Sporu'nun önemli değeri Efsanemiz 'i ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.
  1. 14.1.2020
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