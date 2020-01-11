Adil Rami kulüp arıyor
Simon Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Adil Rami kulüp arıyor.
Simon Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Adil Rami kulüp arıyor. Tecrübeli savunmacının menajerinin, Fransa ve yurt dışından bazı takımlarla temasta olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Son çare ise Rami'nin sözleşmesinin feshedilmesi olacak.
VEDA MESAJI
Rami Instagram'dan paylaşım yaptı. Farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaşan oyuncu, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" dedi. Rami'nin paylaşımı 'ayrılık' mesajı olarak algılandı.
- 11.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Adil Rami kulüp arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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