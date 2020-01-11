Adil Rami kulüp arıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Adil Rami kulüp arıyor

kulüp arıyor

Adil Rami kulüp arıyor

 Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan kulüp arıyor.

Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan kulüp arıyor. Tecrübeli savunmacının menajerinin, ve yurt dışından bazı takımlarla temasta olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Son çare ise Rami'nin sözleşmesinin feshedilmesi olacak.

VEDA MESAJI

Rami Instagram'dan paylaşım yaptı. Farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaşan oyuncu, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" dedi. Rami'nin paylaşımı 'ayrılık' mesajı olarak algılandı.

  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Rami kulüp arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN