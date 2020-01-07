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07 Ocak 2020, Salı
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Yağış nedeniyle mecburen salona

Yağış nedeniyle mecburen salona

'de hazırlıkları için 'da kampa giren , ilk antrenmanını yaptı. Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk idmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

Süper Lig'de hazırlıkları için 'da kampa giren , ilk antrenmanını yaptı. Serik ilçesinde gerçekleştirilen kamptaki ilk idmanın salonda yapıldığı aktarıldı. Sahada yapılmasının planlanan idman yoğun yağış nedeniyle salona alındı. Antrenmanda futbolcuların sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertliler akşam idmanında ise sahada pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

  1. 7.1.2020
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