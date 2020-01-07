Isla için Boca pusuda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Isla için Boca pusuda

Isla için Boca pusuda

Isla için Boca pusuda

Tatilde Şili'de eşi Gala Caldirola ile dini nikah kıyan Maurico Isla için iddiası geldi. Arjantin basını, F.Bahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sağ beke Boca'nın 3 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.

Boca'nın Isla'yı ocak ayında kadrosuna katmak için de şartları zorlayacağı bildirildi. 2017 yazında Cagliari'den Fener'e transfer olan Isla, sarı-lacivertli ekipte 79 maça çıkarken, 13 tane asist gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Şili 'nda 108 kez yer aldı (4 golü var).

  1. 7.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Isla için Boca pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN