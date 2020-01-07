Isla için Boca pusuda

Boca'nın Isla'yı ocak ayında kadrosuna katmak için de şartları zorlayacağı bildirildi. 2017 yazında Cagliari'den Fener'e transfer olan Isla, sarı-lacivertli ekipte 79 maça çıkarken, 13 tane asist gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 108 kez yer aldı (4 golü var).