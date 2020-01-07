Fenerbahçe'nin eski yıldızının hesabı hacklendi! ''Geri dönüyorum''
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew'in sosyal medya hesabı hacklendi. İngiltere Championship ekiplerinden Swensea'de forma giyen Ganalı yıldızın hesabında ''Swensea City'de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum'' şeklinde paylaşım yapıldı. Ayew'in hesabında yapılan bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in İnstagram hesabı hacklendi.
Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.
Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.
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