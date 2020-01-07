Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'in hesabı hacklendi! ''Geri dönüyorum'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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'nin eski yıldızının hesabı hacklendi! ''Geri dönüyorum''

Fenerbahçe'nin eski yıldızının hesabı hacklendi! ''Geri dönüyorum''

Bir dönem forması giyen Andre 'in sosyal medya hesabı hacklendi. ekiplerinden Swensea'de forma giyen Ganalı yıldızın hesabında ''Swensea City'de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum'' şeklinde paylaşım yapıldı. Ayew'in hesabında yapılan bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.

Geçtiğimiz sezon forması giyen ve şu anda ekiplerinden 'de oynayan Andre 'in İnstagram hesabı hacklendi.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.

  1. 07.01.2020
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