Isla’dan masal gibi dini düğün

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, geçtiğimiz yıl İspanya'da resmi nikahla evlendiği İspanyol sevgilisi Gala Caldirola ile Şili'de dini nikah kıydı. Vitacura'da Santa Ursula kilisesinde cuma günü gerçekleştirilen törenin peri masallarını aratmadığı bildirildi. Isla törene beyaz bir Mercedes Benz'le gelirken, eşi Gala Caldirola ise elektrikli arabayı tercih etti. Caldirola'nın aracının arıza yaptığı ancak tamir edildikten sonra törene yetiştiği de ifade edildi. Kilisedeki nikahın ardından ikili, davetliler ile birlikte otele geçerek burada geç saatlere kadar eğlendi.