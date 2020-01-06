Kanarya Belek’te

F.Bahçe'de 6 günlük devre arası tatili sona erdi. Samandıra'daki tesislerde dün toplanan futbolcular ilk antrenmanı yaptıktan sonra kamp için gece Antalya Belek'e hareket etti. Hasta Emre ile henüz dönmeyen Gustavo, Mauricio Isla ve Jailson ile Muric kampa bugün katılacak. Sakat H.Ali, Sadık ve Zajc İstanbul'da, Moses ise İngiltere'de tedavilerini sürdürecek. Antalya'da taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuların çıkış kapısında görünmesiyle tezahürata başladı. Oyunculardan Dirar sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Mevlüt ve Kruse ise imza dağıttı.