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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Cisse’de ısrar

Cisse’de ısrar

Kanarya, ’a Mevlüt’ü önerdi. Gözden çıkarılan diğer isimlerin de verilebileceği belirtildi.

Forvete Muriç'e destek olacak bir oyuncu arayan 'nin hedefinde 'lu var... Senegalli golcü için güney ekibine 'i öneren yönetim, gözden çıkarılan diğer oyuncuları da istenirse verebileceğini iletti. Top şimdi Alanyaspor'da... İlk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki forveti kolay bırakmak istemeyen turuncuyeşillilerin bir miktar da para talep ettiği gelen haberler arasında. Orta yol bulunursa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

  1. 6.1.2020
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