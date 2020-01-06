Cisse’de ısrar
Kanarya, Alanyaspor’a Mevlüt’ü önerdi. Gözden çıkarılan diğer isimlerin de verilebileceği belirtildi.
Forvete Muriç'e destek olacak bir oyuncu arayan Fenerbahçe'nin hedefinde Alanyaspor'lu Papiss Cisse var... Senegalli golcü için güney ekibine Mevlüt Erdinç'i öneren yönetim, gözden çıkarılan diğer oyuncuları da istenirse verebileceğini iletti. Top şimdi Alanyaspor'da... İlk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki forveti kolay bırakmak istemeyen turuncuyeşillilerin bir miktar da para talep ettiği gelen haberler arasında. Orta yol bulunursa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
- 6.1.2020
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