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06 Ocak 2020, Pazartesi
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ve Balkanlar'ı tarıyoruz

Afrika ve Balkanlar'ı tarıyoruz

Yönetim kurulu üyesi , takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni 'lar kazandırmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yönetim kurulu üyesi , takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni 'lar kazandırmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Scout ekiplerinin Balkan ülkeleri ve 'da araştırmalar yaptıklarını kaydeden Baki, şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.

  1. 6.1.2020
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