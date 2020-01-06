Afrika ve Balkanlar'ı tarıyoruz
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni Eljif Elmas'lar kazandırmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, takıma tecrübeli isimlerin yanı sıra yeni Eljif Elmas'lar kazandırmak için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Scout ekiplerinin Balkan ülkeleri ve Afrika'da araştırmalar yaptıklarını kaydeden Baki, şampiyon olacaklarına inandığını bildirdi.
- 6.1.2020
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