Özkul ve Sekin’i saygıyla anıyoruz

Fenerbahçe, şehit polis Fethi Sekin ile tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul'u ölüm yıldönümlerinde unutmadı. Kulübün resmi twitter hesabından, Sekin için 'kahraman' ifadesi kullanılırken, Özkul için de, "Saygıyla anıyoruz" mesajı paylaşıldı.