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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Özkul ve Sekin’i saygıyla anıyoruz

Özkul ve Sekin’i saygıyla anıyoruz

ile tiyatro ve sinema sanatçısı 'u ölüm yıldönümlerinde unutmadı.

, ile tiyatro ve sinema sanatçısı 'u ölüm yıldönümlerinde unutmadı. Kulübün resmi twitter hesabından, Sekin için 'kahraman' ifadesi kullanılırken, Özkul için de, "Saygıyla anıyoruz" mesajı paylaşıldı.

  1. 6.1.2020
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