Fenerbahçe kamp için Antalya'da
Fenerbahçe kafilesi, ikinci yarı kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya geldi.
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