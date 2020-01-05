Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, Transfer Raporu programına Antalya'dan bağlanarak sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair flaş detayları aktardı.
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