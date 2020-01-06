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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Ben Arfa Almeira’ya

Ben Arfa Almeira’ya

Adı  ile de anılan Hatem Ben Arfa, ekiplerinden Almeira ile görüştü. İspanyol basını, kadrosunu güçlendirmek isteyen Almeira'nın Fransız yıldızla ilk müzakereyi yaptığı ancak sözleşme şartlarının henüz masaya gelmediğini bildirdi.

Adı ile de anılan Hatem Ben Arfa, ekiplerinden Almeira ile görüştü. İspanyol basını, kadrosunu güçlendirmek isteyen Almeira'nın Fransız yıldızla ilk müzakereyi yaptığı ancak sözleşme şartlarının henüz masaya gelmediğini bildirdi. 32 yaşındaki Ben Arfa ile 'den Fenerbahçe ve 'ın yanı sıra Nantes, Genova, Le Havre ve 'un da ilgilendiği vurgulandı.

  1. 6.1.2020
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