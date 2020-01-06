‘Kumpas’ta 14. celse
Şike kumpas davasında 14. celse bugün başlıyor. FETÖ/PDY oluşumunun, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında Fenerbahçe'ye kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davanın yeni duruşması, 6-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek.
Şike kumpas davasında 14. celse bugün başlıyor. FETÖ/PDY oluşumunun, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında Fenerbahçe'ye kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davanın yeni duruşması, 6-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Şubat 2017'den beri süren yargılamada bugüne kadar 88 sanık dinlenildi.
- 6.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."
- Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
- Fatih Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
‘Kumpas’ta 14. celse haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.