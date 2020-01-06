‘Kumpas’ta 14. celse

Şike kumpas davasında 14. celse bugün başlıyor. FETÖ/PDY oluşumunun, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında Fenerbahçe'ye kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davanın yeni duruşması, 6-17 Ocak 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Şubat 2017'den beri süren yargılamada bugüne kadar 88 sanık dinlenildi.