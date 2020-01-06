‘Kumpas’ta 14. celse - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Kumpas’ta 14. celse

‘Kumpas’ta 14. celse

‘Kumpas’ta 14. celse

Şike kumpas davasında 14. celse bugün başlıyor. / oluşumunun, ' sözde şike' soruşturmasında 'ye kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davanın yeni duruşması, 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve 'nda görülecek.

Şike kumpas davasında 14. celse bugün başlıyor. / oluşumunun, ' sözde şike' soruşturmasında 'ye kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı davanın yeni duruşması, 2020 tarihleri arasında Silivri Ceza ve 'nda görülecek. 23. tarafından Şubat 2017'den beri süren yargılamada bugüne kadar 88 sanık dinlenildi.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kumpas’ta 14. celse haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN