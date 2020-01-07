Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Süper Lig'in 17. haftasında aldığı kritik Rizespor galibiyetiyle devre arasına moralli giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sık sık sakatlık yaşaması ve alternatifinin bulunmaması nedeniyle sol bek transferine yönelen sarı-lacivertli ekip, Ricardo Rodriguez transferi çıkmaza girince rotayı bir başka İsviçreli savunmacıya çevirdi. İşte detaylar...
7 Ocak 2020 Salı 20:01
Güncelleme: 07.01.2020 20:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek devreyi kapatan ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler ligde son haftalara girilirken performansında olumlu yönde görüntüler verse de özellikle ilk haftalarda yapılan puan kayıpları aksayan mevkileri ortaya çıkardı.
Bu gelişmeler sonrası kurmaylar savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya'nın ayrıca Milan'ın sol beki RicardoRodriguez ile ilgili de temasları sürerken forvet transferiyle ilgili de PapissCisse için AytemizAlanyaspor'la orta yolu bulmak için çaba sarf ediliyor.
Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.