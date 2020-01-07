Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Süper Lig'in 17. haftasında aldığı kritik Rizespor galibiyetiyle devre arasına moralli giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sık sık sakatlık yaşaması ve alternatifinin bulunmaması nedeniyle sol bek transferine yönelen sarı-lacivertli ekip, Ricardo Rodriguez transferi çıkmaza girince rotayı bir başka İsviçreli savunmacıya çevirdi. İşte detaylar...
7 Ocak 2020 Salı 20:01 Güncelleme: 07.01.2020 20:01
Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek devreyi kapatan ve liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Sarı-lacivertliler ligde son haftalara girilirken performansında olumlu yönde görüntüler verse de özellikle ilk haftalarda yapılan puan kayıpları aksayan mevkileri ortaya çıkardı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Bu gelişmeler sonrası kurmaylar savunmaya, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Kanarya'nın ayrıca Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile ilgili de temasları sürerken forvet transferiyle ilgili de Papiss Cisse için Aytemiz Alanyaspor'la orta yolu bulmak için çaba sarf ediliyor.

Fenerbahçe yeni sol bekini İsviçre'de buldu!

Bu bağlamda kulüp yönetimi, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal'dan gelecek ve gidecek isimler için özel bir rapor talep etti.

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