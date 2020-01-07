Fenerbahçe aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Transferde sürpriz isim...
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim üçgeninde devam ediyor... Antalya'da 2. devreye hazırlanan ve vites arttıran sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla iletişim halinde... Kısa süre içerisinde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'ye Arjantin'den sürpriz bir haber geldi... Tangocular, Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı golcüyü açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o isim ve transferde yaşanan detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
7 Ocak 2020 Salı 13:14
Güncelleme: 07.01.2020 13:15
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Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde listesini hazırlayan sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçti.
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Savunmaya, orta sahaya ve 3. bölgeye yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek 2. yarıya ciddi bir kadroya girmek isteyen Fenerbahçe, yapacağı transferlerde son raddeye geldi.
İmza aşamasında özellikle mali konularda asla taviz vermeyen Fenerbahçe, Finansal Fair Play kurallarınca kendilerine verilen rakamın üstüne çıkmak istemiyor. Bu sebeple maliyeti düşük hem de takıma kolay adapte olabilecek isimlere yöneliyor. Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncu tarayan Fenerbahçeli yetkililerin titizlikle yürüttüğü transfer çalışmasında sürpriz bir isim gündeme geldi.
RODRIGUEZ AĞIRDAN ALINIYOR
Transferde önceliğini sol bek ve savunma pozisyonuna çeviren Fenerbahçe, Milan'dan Ricardo Rodriguez ve Frankfurt'tan Falette ile iletişime geçti. Rodriguez konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın devreye girdiği ve bu konuda pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Milan'ın oyuncu için 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin bu transfer için şimdilik beklemeye geçtiği ve listesindeki diğer isimler için transfer yoklamasına geçtiği belirtiliyor. Öte yandan sarı lacivertliler, oyuncuyu sadece 'kiralamak' istiyor.