Fenerbahçe aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Transferde sürpriz isim...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim üçgeninde devam ediyor... Antalya'da 2. devreye hazırlanan ve vites arttıran sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla iletişim halinde... Kısa süre içerisinde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'ye Arjantin'den sürpriz bir haber geldi... Tangocular, Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı golcüyü açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o isim ve transferde yaşanan detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

7 Ocak 2020 Salı 13:14 Güncelleme: 07.01.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





