Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Rıza Çalımbay'ı tercih ediyor! İşte o isim...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi... Mevcut durumda transferin gözde isimleri Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi isimleri içinde barındıran Anadolu devi, şampiyonluk için kolları sıvadı... Bu bağlamda kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe'nin transferdeki gözde ismine kancayı attı! İşte o dev operasyon ve yaşanan son gelişmeler...

7 Ocak 2020 Salı 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





