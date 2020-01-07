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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Rıza Çalımbay'ı tercih ediyor! İşte o isim...
Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da gözler ara transferde kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi... Mevcut durumda transferin gözde isimleri Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi isimleri içinde barındıran Anadolu devi, şampiyonluk için kolları sıvadı... Bu bağlamda kırmızı beyazlılar, Fenerbahçe'nin transferdeki gözde ismine kancayı attı! İşte o dev operasyon ve yaşanan son gelişmeler...
7 Ocak 2020 Salı 11:12
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Süper Lig'de sezonun en büyük sürprizi şüphesiz ki Sivasspor oldu. Anadolu ekibi, 4 büyüklere taş çıkartacak bir performans sergileyerek adını zirveye taşıdı.
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Kısıtlı bütçesiyle savaşçı yetenekleri bir araya getiren Rıza Çalımbay ve ekibi, gerek kendi evinde gerekse depaslamnda rakiplerine diz çöktürerek ligde iddialı olduğunu kanıtladı.
Sivas şehrinde taraftarlar, yavaş yavaş şampiyonluk marşları söylerken, teknik direktör Rıza Çalımbay ve Başkan Mecnun Otyakmaz, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Mevcut kadrosunda Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Yatabare gibi rakipler için tehlike arz edecek isimleri bulunduran Sivasspor, bu kez rotayı savunmaya kırdı. 2. yarıda yaşanılacak zorlu deplasmanlarda, kırılma anlarını başarıyla atlatabilecek tecrübeli ve takımı sırtlayabilecek birini arayan Sivasspor aradığı ismi Portekiz'de buldu!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın ayrılışının ardından gündeme gelen bu isim için sarı lacivertli kurmaylar büyük uğraşlar vermiş ancak transferden vazgeçerek Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmıştı.