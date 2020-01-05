Max Kruse dart attı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Max Kruse dart attı

dart attı

Max Kruse dart attı

Kanarya'nın Alman yıldızı , 'e verilen arada soluğu ülkesinde aldı... 31 yaşındaki oyuncu, 'da ünlü isimlerle dart turnuvasına katıldı.

Kanarya'nın Alman yıldızı , 'e verilen arada soluğu ülkesinde aldı... 31 yaşındaki oyuncu, 'da ünlü isimlerle dart turnuvasına katıldı. Kruse, dünya şampiyonu Peter Wright'ın da yer aldığı turnuva öncesinde sosyal medyadan fotoğraf da paylaşmayı ihmal etmedi. Başarılı oyuncu, son olarak O Ses 'nin yılbaşı programında sahneye çıkmıştı.
  1. 5.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Max Kruse dart attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN