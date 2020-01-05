Max Kruse dart attı
Kanarya'nın Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'e verilen arada soluğu ülkesinde aldı... 31 yaşındaki oyuncu, Almanya'da ünlü isimlerle dart turnuvasına katıldı.
Kanarya'nın Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'e verilen arada soluğu ülkesinde aldı... 31 yaşındaki oyuncu, Almanya'da ünlü isimlerle dart turnuvasına katıldı. Kruse, dünya şampiyonu Peter Wright'ın da yer aldığı turnuva öncesinde sosyal medyadan fotoğraf da paylaşmayı ihmal etmedi. Başarılı oyuncu, son olarak O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında sahneye çıkmıştı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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