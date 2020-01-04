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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Zajc Brescia'ya!

Zajc Brescia'ya!

yapabilmek için öncelikle kaynak bulması gereken 'de 'a talip çıktı. İtalyanlar’ın transfer haberleri ile ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio, Brescia’nın Miha Zajc için F.Bahçe ile görüşmelere başladığını duyurdu.

İtalyanlar'ın haberleri ile ün yapan gazetecisi Gianluca di Marzio, sosyal medya hesabından Brescia'nın Zajc için ile görüşmelere başladığını duyurdu. Serie A'da 18. sırada yer alan Brescia'nın ligde kalma şansını artırmak için ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istediğini vurgulayan Di Marzio, Sloven orta sahanın 'ya dönüşü üzerinde çalışıldığını yazdı. Taraflar arasında ilk müzakerelerin yapıldığı kaydedildi. 25 yaşındaki Zajc, bu sezon toplam 5 maçta şans bulurken kupada 1 asist gerçekleştirdi. İdmanda ayak bileği bağlarında kopma meydana gelen Zajc'ın tedavisi ise devam ediyor. Brescia'nın Zajc'ın sağlık durumunu yakından izlediği bildirildi.

  1. 4.1.2020
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