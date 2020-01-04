Zajc Brescia'ya!
Transfer yapabilmek için öncelikle kaynak bulması gereken Fenerbahçe'de Miha Zajc'a talip çıktı. İtalyanlar’ın transfer haberleri ile ünlü gazetecisi Gianluca di Marzio, Brescia’nın Miha Zajc için F.Bahçe ile görüşmelere başladığını duyurdu.
İtalyanlar'ın transfer haberleri ile ün yapan gazetecisi Gianluca di Marzio, sosyal medya hesabından Brescia'nın Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını duyurdu. Serie A'da 18. sırada yer alan Brescia'nın ligde kalma şansını artırmak için ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istediğini vurgulayan Di Marzio, Sloven orta sahanın İtalya'ya dönüşü üzerinde çalışıldığını yazdı. Taraflar arasında ilk müzakerelerin yapıldığı kaydedildi. 25 yaşındaki Zajc, bu sezon toplam 5 maçta şans bulurken kupada 1 asist gerçekleştirdi. İdmanda ayak bileği bağlarında kopma meydana gelen Zajc'ın tedavisi ise devam ediyor. Brescia'nın Zajc'ın sağlık durumunu yakından izlediği bildirildi.
- 4.1.2020
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