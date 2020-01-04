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04 Ocak 2020, Cumartesi
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dünden razı

Romarinho dünden razı

'nin 'nın takımından ile ilgilendiği iddia edildi. Sambacının menajeri Duarte, beklemede olduklarını belirterek, "Teklif geldiğinde, Fortaleza yönetim kurulu ile konuşacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için en iyisini bulmaya çalışacağız" dedi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 25 yaşındaki Romarinho, Serie A'da bu sezon 3 gol,4 asist üretti.

'nin 'nın takımından ile ilgilendiği iddia edildi. Sambacının menajeri Duarte, beklemede olduklarını belirterek, "Teklif geldiğinde, Fortaleza yönetim kurulu ile konuşacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için en iyisini bulmaya çalışacağız" dedi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 25 yaşındaki Romarinho, Serie A'da bu sezon 3 gol,4 asist üretti.

  1. 4.1.2020
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