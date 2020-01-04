Romarinho dünden razı
Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Fortaleza takımından Romarinho ile ilgilendiği iddia edildi. Sambacının menajeri Duarte, beklemede olduklarını belirterek, "Teklif geldiğinde, Fortaleza yönetim kurulu ile konuşacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için en iyisini bulmaya çalışacağız" dedi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 25 yaşındaki Romarinho, Serie A'da bu sezon 3 gol,4 asist üretti.
Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Fortaleza takımından Romarinho ile ilgilendiği iddia edildi. Sambacının menajeri Duarte, beklemede olduklarını belirterek, "Teklif geldiğinde, Fortaleza yönetim kurulu ile konuşacağız. Hem kulüp için hem oyuncu için en iyisini bulmaya çalışacağız" dedi. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 25 yaşındaki Romarinho, Serie A'da bu sezon 3 gol,4 asist üretti.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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