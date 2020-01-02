Marcelo’da takas planı
Savunmaya da takviye yapacak olan sarı-laci-vertli ekipte, eski Beşiktaşlı Marcelo gündemdeki yerini koruyor. Lyon’un gözden çıkardığı Brezilyalı stoper için sarı-lacivertlilerin takas formülünü gündeme getireceği iddia edildi.
Savunmaya da takviye yapacak olan sarı-laci-vertli ekipte, eski Beşiktaşlı Marcelo gündemdeki yerini koruyor. Lyon'un gözden çıkardığı Brezilyalı stoper için sarı-lacivertlilerin takas formülünü gündeme getireceği iddia edildi. Lyon'a önerilecek ismin ise Mathias Zanka olduğu belirtiliyor. 32 yaşın-daki Marcelo, Lyon'da bu sezon 15 maçta şans buldu.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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