Marcelo’da takas planı

Savunmaya da takviye yapacak olan sarı-laci-vertli ekipte, eski Beşiktaşlı Marcelo gündemdeki yerini koruyor. Lyon'un gözden çıkardığı Brezilyalı stoper için sarı-lacivertlilerin takas formülünü gündeme getireceği iddia edildi. Lyon'a önerilecek ismin ise Mathias Zanka olduğu belirtiliyor. 32 yaşın-daki Marcelo, Lyon'da bu sezon 15 maçta şans buldu.