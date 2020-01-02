Marcelo’da takas planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Marcelo’da takas planı

’da takas planı

Marcelo’da takas planı

Savunmaya da takviye yapacak olan sarı-laci-vertli ekipte, eski Beşiktaşlı gündemdeki yerini koruyor. Lyon’un gözden çıkardığı Brezilyalı stoper için sarı-lacivertlilerin takas formülünü gündeme getireceği iddia edildi.

Savunmaya da takviye yapacak olan sarı-laci-vertli ekipte, eski Beşiktaşlı gündemdeki yerini koruyor. Lyon'un gözden çıkardığı Brezilyalı stoper için sarı-lacivertlilerin takas formülünü gündeme getireceği iddia edildi. Lyon'a önerilecek ismin ise Mathias Zanka olduğu belirtiliyor. 32 yaşın-daki Marcelo, Lyon'da bu sezon 15 maçta şans buldu.

  1. 2.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcelo’da takas planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN