Fenerbahçe'de savunmaya 2 aday!

Savunmaya da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'e kanca attı. BU sezon performansıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Göztepe'nin yıldızı için teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu vurgulandı. ÖNLIBERO, stoper ve sağ bek mevkilerinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha çok savunmanın göbeğinde oynadı. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu Alpaslan'ın da sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı ismin Göztepe ile olan kontratı 2021 yılında sona eriyor.



DİĞER ADAY WELINTON

Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan F.Bahçe'de adaylardan biri de Welinton... Alanyaspor'un 30 yaşındaki futbolcusu için kısa süre içinde resmi temas kurulacak. İlk devrede 2 gol kaydeden başarılı savunma oyuncusunun sözlemesi sezon sonu bitiyor.