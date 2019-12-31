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Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Kupa canavarı geliyor...
Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime raporunu sundu. Takımdan gönderilmesini istediği isimlerle birlikte alınmasını istediği oyuncuları da bildiren Ersun Yanal hem devre arası hem de sezon sonunda transferde etkili olunmasını istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer bombası da patlıyor. Kupa canavarı olarak bilinen yıldız futbolcunun yakın zamanda İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacağı iddia edildi. İşte o isim ve son transfer gelişmeleri...
31 Aralık 2019 Salı 20:46
Güncelleme: 31.12.2019 20:46
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ilk yarının son maçında kozlarını paylaştı.
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Sarı lacivertli ekip deplasmanda rakibini Deniz Türüç ve Jailson'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı.
Karadeniz temsilcisini mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, zirveye bir adım daha yaklaştı.
Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yapacağı birkaç takviyeyle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlileri iç transferde de hareketli günler bekliyor.