Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! Kupa canavarı geliyor...

Geçtiğimiz sezon hatırlamak istemeyeceği bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu sezon yepyeni bir kadro oluşturarak neredeyse sıfırdan bir takım oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertli ekipte gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime raporunu sundu. Takımdan gönderilmesini istediği isimlerle birlikte alınmasını istediği oyuncuları da bildiren Ersun Yanal hem devre arası hem de sezon sonunda transferde etkili olunmasını istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer bombası da patlıyor. Kupa canavarı olarak bilinen yıldız futbolcunun yakın zamanda İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacağı iddia edildi. İşte o isim ve son transfer gelişmeleri...