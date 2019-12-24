Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynadığı ve 3-1 kazandığı derbi maçında 4 bin 500 yeni sezon forma satışı gerçekleştirdi ve mali açıdan önemli bir kazanç elde etti.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Beşiktaş derbisinin ardından yarışta yeniden iddialı duruma gelen Fenerbahçe'de önemlibir detay ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, zaferin coşkusunu yaşarken forma satışında da yüzü güldü.
Sarı-Lacivertliler, derbi haftasında 4 bin 500 yeni sezon forma satışı gerçekleştirdi.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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