Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Beşiktaş derbisinin ardından yarışta yeniden iddialı duruma gelen Fenerbahçe'de önemlibir detay ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, zaferin coşkusunu yaşarken forma satışında da yüzü güldü.

Sarı-Lacivertliler, derbi haftasında 4 bin 500 yeni sezon forma satışı gerçekleştirdi.