Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde adeta para bastı! Çılgın gelir...

, 'in 16. haftasında ile oynadığı ve 3-1 kazandığı derbi maçında 4 bin 500 satışı gerçekleştirdi ve mali açıdan önemli bir kazanç elde etti.

'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve derbisinin ardından yarışta yeniden iddialı duruma gelen 'de önemlibir detay ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Fenerbahçe, zaferin coşkusunu yaşarken forma satışında da yüzü güldü.

Sarı-Lacivertliler, derbi haftasında 4 bin 500 satışı gerçekleştirdi.

  1. 24.12.2019
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