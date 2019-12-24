İspanya'dan Fenerbahçe'ye şoke eden haber!

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katacağı yıldızlar için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek yıldızları hesaplarken, bir yandan da takımdan ayrı ihtimali bulunan isimlerin yerine alternatif arıyor... Bu bağlamda Fenerbahçe'ye kötü bi haber geldi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

24 Aralık 2019 Salı 10:57 Güncelleme: 24.12.2019 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





