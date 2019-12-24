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24 Aralık 2019, Salı
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İspanya'dan Fenerbahçe'ye şoke eden haber!

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katacağı yıldızlar için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek yıldızları hesaplarken, bir yandan da takımdan ayrı ihtimali bulunan isimlerin yerine alternatif arıyor... Bu bağlamda Fenerbahçe'ye kötü bi haber geldi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Aralık 2019 Salı 10:57 Güncelleme: 24.12.2019 10:57
Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı! İşte o isim...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı! İşte o isim...

Milyonlarca Fenerbahçeli bu mücadele sonrasında şampiyonluk havasına iyiden iyiye girmişti...

Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı! İşte o isim...

Özellikle Muriqi, Ozan Tufan, Gustavo gibi isimlerin performansı dudak uçuklatır cinstendi...

Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı! İşte o isim...

Beşiktaş ağlarını da havalandırmayı başaran Kosovalı golcü için Premier Lig ekipleri özel olarak gelmiş, oyuncu için notlar tutmuştu...

Dünyaca ünlü golcü için Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı! İşte o isim...

Hatta bu isimlerin arasında sürpriz bir scout da bulunuyordu.

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