İspanya'dan Fenerbahçe'ye şoke eden haber!

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katacağı yıldızlar için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Sarı-lacivertliler, bir yandan gelecek yıldızları hesaplarken, bir yandan da takımdan ayrı ihtimali bulunan isimlerin yerine alternatif arıyor... Bu bağlamda Fenerbahçe'ye kötü bi haber geldi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
24 Aralık 2019 Salı 10:57
Güncelleme: 24.12.2019 10:57
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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Milyonlarca Fenerbahçeli bu mücadele sonrasında şampiyonluk havasına iyiden iyiye girmişti...
Özellikle Muriqi, Ozan Tufan, Gustavo gibi isimlerin performansı dudak uçuklatır cinstendi...
Beşiktaş ağlarını da havalandırmayı başaran Kosovalı golcü için Premier Lig ekipleri özel olarak gelmiş, oyuncu için notlar tutmuştu...
Hatta bu isimlerin arasında sürpriz bir scout da bulunuyordu.