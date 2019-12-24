Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, TFF'ye seslenerek "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz" ifadelerini kullandı ve 2019-20 sezonunun 1. haftasından itibaren tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını dile getirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın VAR kayıtlarının açıklanması üzerine resmi sitesinden yaptığı açıklamada siyah beyazlı kulübün adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğini belirtti ve sadece son hafta değil 2019-2020 sezonunun 1. haftasından itibaren tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etti.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.
Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta "Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı" çağrısı yapmaktadır.
Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü'nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını talep ediyoruz.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 24.12.2019
- Güncelleme: 24.12.2019 20:12
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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