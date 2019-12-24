Atalay Babacan ve Mustafa Kapı Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'ya sunduğu yeni bir sözleşme yok. Dolayısıyla sezon sonunda serbest kalacaklar. Böylesine yetenekli iki oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması Fenerbahçe'nin ilgilenmesine yol açabilir ama oyuncuların şu anda Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir durumlarının söz konusu olmadığı aktarıldı. Atalay'ın Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum ama Mustafa Kapı konusunda hala bir açık kapı var. Galatasaray, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamazsa mayıs ayında 18 yaşında girecek olan Mustafa Kapı'nın Fenerbahçe'ye imza atmasında herhangi bir engel bulunmuyor."