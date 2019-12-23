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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Başkanlar örnek oldu

Başkanlar örnek oldu

Başkanı ve Başkanı , derbi günü dostluk mesajları verdi. İki başkan, maç bir araya gelirken, uzun süre sohbet etti.

Başkanı ve Başkanı , derbi günü dostluk mesajları verdi. İki başkan, maç bir araya gelirken, uzun süre sohbet etti. Bu arada siyah-beyazlıların bir önceki başkanı , uzun süre deplasmanda oynanan derbilere gitmemişti. Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden bu yana takımı dış saha maçlarında yalnız bırakmadı. Her maç öncesi olduğu gibi dün de Ümraniye'ye giden ve takıma moral veren başkan Çebi, 90 dakikayı da büyük bir dikkatle takip etti.

  1. 23.12.2019
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