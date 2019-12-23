Başkanlar örnek oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi günü dostluk mesajları verdi. İki başkan, maç öncesi ve sonrası bir araya gelirken, uzun süre sohbet etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi günü dostluk mesajları verdi. İki başkan, maç öncesi ve sonrası bir araya gelirken, uzun süre sohbet etti. Bu arada siyah-beyazlıların bir önceki başkanı Fikret Orman, uzun süre deplasmanda oynanan derbilere gitmemişti. Ahmet Nur Çebi, göreve geldiği günden bu yana takımı dış saha maçlarında yalnız bırakmadı. Her maç öncesi olduğu gibi dün de Ümraniye'ye giden ve takıma moral veren başkan Çebi, 90 dakikayı da büyük bir dikkatle takip etti.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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