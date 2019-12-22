Stoperde Zanka kanatta Deniz!
Ersun Yanal ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda Emre ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi’nin de oynama şansı bulunuyor
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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