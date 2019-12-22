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22 Aralık 2019, Pazar
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Stoperde Zanka kanatta Deniz!

Stoperde Zanka kanatta Deniz!

ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi’nin de oynama şansı bulunuyor

ilk onbiri bu akşam kesinleştirecek. Stoper ve kanatlarda hala kimin oynayacağı net değil. Son bilgilere göre sarı-lacivertlilerin sahaya kalede Altay, savunmada Isla, Zanka, Serdar, Dirar, ön liberoda ile Gustavo, sol kanatta Deniz, sağda Ozan, forvet arkasında Kruse ileri uçta ise Muriç ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Jailson, Tolga ve Ferdi'nin de oynama şansı bulunuyor
  1. 22.12.2019
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