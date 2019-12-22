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22 Aralık 2019, Pazar
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Robin Kadıköy'de!

Robin van Persie Kadıköy'de!

'in 16. haftası dev derbi maçına sahne oluyor. 'nin Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'ı konuk ettiği maçta bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını giymiş olan Robin statta hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı bir de derbi paylaşımı yaptı.

'nin eski yıldızı Robin , sarı-lacivertlilerin 'ı konuk ettiği maçta tribündeki yerini aldı. Eski futbolcu, sosyal medya hesabındanKadıköy Ülker Stadı'ndaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



Öte yandan Robin van Persie'den derbi paylaşımı geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında karşı karşıya gelirken bir dönem sarı-lacivertli takımda forma giymiş ve bu forma altında Beşiktaş'a gol atma başarısı göstermiş van Persie derbi paylaşımında bulundu. Uçan Hollandalı lakabıyla tanınan eski futbolcu paylaşımına, ''Derbi günü'' yazdı ve Fenerbahçe'yi etiketledi.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 19:15
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