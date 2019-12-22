Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Beşiktaş derbisinde... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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'yi bekleyen tehlike! derbisinde... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Beşiktaş derbisinde... Son dakika haberleri

'in 16. haftasında oynanacak - derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerde , ve , Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde ligin 17. haftasında oynanacak maçında cezalı duruma düşecekleri için forma giyemeyecekler.

ve bugün 350. randevuya çıkacak. 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor...

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Kaptan , ve , Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde deplasmanda ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.

Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA İSE 5 İSİM...

Burak, Lens, Necip, Ruiz ve Gökhan Gönül Beşiktaş'taki kart sınırında olan isimler. Siyah beyazlılar 17. hafta maçında Gençlerbirliğini konuk edecek.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 10:53
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