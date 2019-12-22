Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Beşiktaş derbisinde... Son dakika haberleri
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde ligin 17. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecekleri için forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün 350. randevuya çıkacak. Süper Lig 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor...
Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.
Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı.
BEŞİKTAŞ'TA İSE 5 İSİM...
Burak, Lens, Necip, Ruiz ve Gökhan Gönül Beşiktaş'taki kart sınırında olan isimler. Siyah beyazlılar 17. hafta maçında Gençlerbirliğini konuk edecek.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 10:53
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Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Beşiktaş derbisinde... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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