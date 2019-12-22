Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şaşırtacak hamle!

Süper Lig'de dev derbi oynanacak... Fenerbahçe ve Beşiktaş, ligin 16. haftasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek... Sarı-lacivertli teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin takımındaki geleceği adına ne denli önemli olduğunu biliyor. Bu bağlamda stratejisini özel olarak belirleyen Yanal'ın kadro tercihi, Beşiktaş'ın yıldızlarına yönelik olacak... İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı uygulayacağı o özel hamle!

22 Aralık 2019 Pazar 09:59 Güncelleme: 22.12.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





