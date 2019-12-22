Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şaşırtacak hamle! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şaşırtacak hamle!

Süper Lig'de dev derbi oynanacak... Fenerbahçe ve Beşiktaş, ligin 16. haftasında, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek... Sarı-lacivertli teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin takımındaki geleceği adına ne denli önemli olduğunu biliyor. Bu bağlamda stratejisini özel olarak belirleyen Yanal'ın kadro tercihi, Beşiktaş'ın yıldızlarına yönelik olacak... İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı uygulayacağı o özel hamle!
22 Aralık 2019 Pazar 09:59 Güncelleme: 22.12.2019 11:00
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın çökertecek hamle! İşte o detay...

Süper Lig'in 16. haftasında nefesler kesilecek...

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın çökertecek hamle! İşte o detay...

Avrupa ve Asya yakasının iki büyüğü Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın çökertecek hamle! İşte o detay...

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır yönecek...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın çökertecek hamle! İşte o detay...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın çökertecek hamle! İşte o detay...

İnişli çıkışlı form grafiğini yükselişe çıkartmak isteyen Sarı Kanaryalar, saatleri derbiye kurdu...

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