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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldızdan transfer müjdesi! İlaç olacak fırsat...
Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldız ile iletişim haline geçerken, maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere göz koyuyor. Bu bağlamda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İspanyol yıldız, transfer için gemileri yaktı ve bonservissiz transferin önü açıldı... İşte Fenerbahçe'nin yakaladığı dev fırsat ve ayrıntıları! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
21 Aralık 2019 Cumartesi 13:18
Güncelleme: 21.12.2019 13:20
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Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor...
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Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, scoutların tercihlerini değerlendiriliyor.
Ersun Yanal, takımda dahil etmek için belirlediği isim listesini yönetime iletirken, listenin heyecan verici yıldızlarından biri hakkında önemli bir gelişme yaşandı...
Bu sezon şampiyonluğu yakalayarak gelecek sezon 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı bonservissiz yıldızlar ve maliyeti düşük yetenekler...
Yönetim ile birlikte çalışmalarını müşterek olan yürüten Fenerbahçe teknik ekibine bu kez müjde İtalya'dan geldi!