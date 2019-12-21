Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldızdan transfer müjdesi! İlaç olacak fırsat...

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldız ile iletişim haline geçerken, maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere göz koyuyor. Bu bağlamda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İspanyol yıldız, transfer için gemileri yaktı ve bonservissiz transferin önü açıldı... İşte Fenerbahçe'nin yakaladığı dev fırsat ve ayrıntıları! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:18 Güncelleme: 21.12.2019 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





