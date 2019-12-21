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Fenerbahçe'ye Obradovic için şok eden iddia!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son olarak oynadığı Zenit karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmıştı... Bu sonucun ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkarken, sarı-lacivertli basketbol takımının gelecek sezon mali kısıtlamaya gidip gitmeyeceği iyiden iyiye tartışılmaya başlanmıştı... Yaşanan bu hadiselerin ardından Fenerbahçe'ye şok etkisi yaratacak bir haber daha geldi... Basketbolun kalbinin, Barcelona tarafından istenildiği ve doğru hamle için beklenildiği iddia edildi! İşte detaylar...
21 Aralık 2019 Cumartesi 11:32 Güncelleme: 21.12.2019 12:15
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Milliyet'ten haberine göre; Sırp çalıştırıcıya yeni kontrat yapılmaması taraftarın tepkisini çekerken, yönetimin ise 30 milyon euro bütçeye rağmen kurulan kadroda bir türlü kimyanın oturmaması ve yapılan transfer yanlışları nedeniyle Obradovic'e tepkili olduğu, bu nedenle henüz yeni bir anlaşmanın masaya konmadığı konuşuluyor.
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