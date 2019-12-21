Fenerbahçe'ye Obradovic için şok eden iddia!

Milliyet'ten haberine göre; Sırp çalıştırıcıya yeni kontrat yapılmaması taraftarın tepkisini çekerken, yönetimin ise 30 milyon euro bütçeye rağmen kurulan kadroda bir türlü kimyanın oturmaması ve yapılan transfer yanlışları nedeniyle Obradovic'e tepkili olduğu, bu nedenle henüz yeni bir anlaşmanın masaya konmadığı konuşuluyor.