Fenerbahçe'ye Obradovic için şok eden iddia! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Obradovic için şok eden iddia!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son olarak oynadığı Zenit karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmıştı... Bu sonucun ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkarken, sarı-lacivertli basketbol takımının gelecek sezon mali kısıtlamaya gidip gitmeyeceği iyiden iyiye tartışılmaya başlanmıştı... Yaşanan bu hadiselerin ardından Fenerbahçe'ye şok etkisi yaratacak bir haber daha geldi... Basketbolun kalbinin, Barcelona tarafından istenildiği ve doğru hamle için beklenildiği iddia edildi! İşte detaylar...
21 Aralık 2019 Cumartesi 11:32 Güncelleme: 21.12.2019 12:15
Fenerbahçe'yi şok eden iddia! Barcelona onun için bekliyor...

Euroleague'de 15 maçta sadece 5 galibiyet alan, son olarak sahasında lig sonuncusu Zenit'e yenilen Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in geleceği tartışılıyor.

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Fenerbahçe'yi şok eden iddia! Barcelona onun için bekliyor...

Milliyet'ten haberine göre; Sırp çalıştırıcıya yeni kontrat yapılmaması taraftarın tepkisini çekerken, yönetimin ise 30 milyon euro bütçeye rağmen kurulan kadroda bir türlü kimyanın oturmaması ve yapılan transfer yanlışları nedeniyle Obradovic'e tepkili olduğu, bu nedenle henüz yeni bir anlaşmanın masaya konmadığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'yi şok eden iddia! Barcelona onun için bekliyor...

Zenit yenilgisinin ardından 'Her şey için birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor' diyerek, 'Acaba istifamı edecek?' sorusunu akıllara getiren Obradovic'in şu ana kadar kariyerinde böyle bir durum gözükmüyor. Kötü gittiği sezonlar olsa da takımı asla yarı yolda bırakmıyor.

Fenerbahçe'yi şok eden iddia! Barcelona onun için bekliyor...

Yani Sırp çalıştırıcının sezon sonuna dek İstanbul'da olacağı kesin gibi, yönetimin önünde de yeni kontrat ve yapılanma için yeterli zaman bulunuyor.

Fenerbahçe'yi şok eden iddia! Barcelona onun için bekliyor...

Ortak kanı, Obradovic'in bu sezon önemli hatalar yapmış olmasına rağmen, 5 Final Four ile 1 Euroleague şampiyonluğu başarılarının kendisine 1 yıl hata yapma kredisi tanıdığı yönünde.

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