Kupada rakip Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye kupası son 32 turundu İstikbal Mobilya Kayserispor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşması Kayseri'de (14,15 ya da 16 ocak), rövanş İstanbul'da yapılacak. (21,22 ya da 23 ocak) Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek.