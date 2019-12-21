Kupada rakip Kayserispor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye kupası son 32 turundu İstikbal Mobilya Kayserispor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşması Kayseri'de (14,15 ya da 16 ocak), rövanş İstanbul'da yapılacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye kupası son 32 turundu İstikbal Mobilya Kayserispor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşması Kayseri'de (14,15 ya da 16 ocak), rövanş İstanbul'da yapılacak. (21,22 ya da 23 ocak) Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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