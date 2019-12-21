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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Kupada rakip Kayserispor

Kupada rakip Kayserispor

kupası son 32 turundu ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşması 'de (14,15 ya da 16 ocak), rövanş 'da yapılacak.

, kupası son 32 turundu ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak turun ilk karşılaşması 'de (14,15 ya da 16 ocak), rövanş 'da yapılacak. (21,22 ya da 23 ocak) Turu geçen takım çeyrek finale yükselecek.

  1. 21.12.2019
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