Carlos: Fener evinde kazanır
Roberto Carlos, derbinin ilginç geçeceğini ancak F.Bahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi.
Roberto Carlos, derbinin ilginç geçeceğini ancak F.Bahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi. Sarı- lacivertli ekibin eski yıldızı, "Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar" diye konuştu.
- 21.12.2019
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Yorum
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Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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