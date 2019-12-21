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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Carlos: Fener evinde kazanır

Carlos: Fener evinde kazanır

 Carlos, derbinin ilginç geçeceğini ancak F.Bahçe'nin kendi evinde 'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi.

Carlos, derbinin ilginç geçeceğini ancak F.Bahçe'nin kendi evinde 'ı yeneceğinden emin olduğunu söyledi. Sarı- lacivertli ekibin eski yıldızı, "Bu tarz maçlarda 'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. Ve muhtemelen ligi de kazanacaklar" diye konuştu.

  1. 21.12.2019
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